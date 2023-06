Fast 20 Wohnungsdurchsuchungen in Chemnitz Ermittlungen gegen elf Männer und zwei Teenager wegen Kinderpornographie

Aufgrund mehrerer Ermittlungsverfahren wegen Verbreitung und Besitzes von Kinderpornografie haben Ermittler in Sachsen fast 20 Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht. Es handelt sich um elf Männer im Alter von 18 bis 71 Jahren sowie zwei 15 und 16 Jahre alten Teenager, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag berichtete.

Bei den zweitägigen Durchsuchungen in Chemnitz, Döbeln, Freiberg, Annaberg-Buchholz, Schwarzenberg, Zschopau und Oelsnitz im Erzgebirge wurden Computertechnik, dutzende Speichermedien und knapp 30 Handys beschlagnahmt.

Insgesamt 36 Beamte der Kriminalpolizei und der sächsischen Bereitschaftspolizei waren im Einsatz. Die Beweismittel werden nun ausgewertet. (AFP)