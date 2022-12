Geisterfahrer-Unfall in Nordthüringen Drei Menschen sterben bei Frontal-Crash auf der A38

Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A38 bei Leinefelde-Worbis in Nordthüringen sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Autos sei in der falschen Richtung unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Nach Polizeiangeben fuhr der Fahrer eines Mercedes vom Parkplatz Eichsfeld auf der Richtungsfahrbahn Leipzig in Fahrtrichtung Göttingen. Nach ungefähr 3 Kilometern auf der Strecke in entgegengesetzter Richtung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem polnischen Mitsubishi, in dem sich ein Ehepaar befand.

Durch den Zusammenstoß sind alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge verstorben, wie die Polizei angibt. Der Mitsubishi sei dabei so deformiert worden, dass die Feuerwehr diese herausschneiden mussten. Zur Unfallaufnahme ist die BAB in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. (dpa)

