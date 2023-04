Frontalkollision im Schwarzwald Zwei Frauen kommen bei Unfall ums Leben

Zwei Frauen im Alter von 60 und 71 Jahren sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Kreisstraße im Schwarzwald in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Der 39-jährige Unfallgegner flüchtete nach der Kollision mit dem Wagen der beiden Frauen zunächst zu Fuß, konnte aber wenig später in einem Waldstück festgenommen werden, wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte.

Den Angaben zufolge war die 71-jährige Fahrerin mit ihrer 60-jährigen Beifahrerin ordnungsgemäß zwischen Stühlingen und Wutach in der Nähe der Schweizer Grenze unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto des 39-Jährigen kam. Beide Frauen starben noch an der Unfallstelle.

Der Mann kam nach seiner Festnahme wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Der Sachschaden belief sich auf rund 37.000 Euro. Beide Unfallwagen wurden beschlagnahmt. Das Auto des 39-Jährigen war weder zugelassen noch versichert. (AFP)