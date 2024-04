Fünfte vollstreckte US-Todesstrafe in diesem Jahr Missouri richtet Doppelmörder per Giftspritze hin

Ein verurteilter Mörder ist im US-Bundesstaat Missouri hingerichtet worden. Der 52-jährige Brian Dorsey wurde am Dienstagabend (Ortszeit) per Giftspritze im Gefängnis in Bonne Terre getötet, wie US-Medien unter Berufung auf die zuständige Behörde berichteten.

Der Mann wurde wegen des Mordes an seiner Cousine und deren Ehemann im Jahr 2006 zum Tode verurteilt. Juristische Anstrengungen seiner Anwälte, die Hinrichtung per Gerichtsbeschluss aussetzen zu lassen, waren gescheitert.

Dorsey hatte sich schuldig bekannt, seine damals 25-jährige Cousine und ihren 28-jährigen Ehemann in ihrem Haus in New Bloomfield in Missouri mit einer Schrotflinte erschossen zu haben.

Sie hatten ihn eine Nacht bei sich aufgenommen, um ihn vor Drogendealern zu schützen, die von Dorsey Schulden eintreiben wollten. Zur Zeit des Mordes befand sich auch die vierjährige Tochter des Paares in dem Haus.

In einer Petition an den Obersten Gerichtshof der USA hatten Dorseys Anwälte um eine Aussetzung des Todesurteils gebeten. Ihr Mandant habe die Tat während einer durch Drogen verursachten Psychose begangen und sei durch den jahrelangen Aufenthalt im Todestrakt „vollständig rehabilitiert“.

Zu den Unterstützern eines Gnadengesuchs gehörten katholische Bischöfe aus Missouri sowie 70 Justizvollzugsbeamte aus dem Gefängnis, in dem Dorsey seit 17 Jahren inhaftiert war.

Auch ein ehemaliger Richter am Obersten Gerichtshof von Missouri, mehrere republikanische Abgeordnete und fünf der Geschworenen, die für Dorseys Todesurteil gestimmt hatten, hatten sich für seine Begnadigung eingesetzt.

Fünfte vollstreckte US-Todesstrafe in diesem Jahr

Dorseys Fall ist dem Informationszentrum für Todesstrafe zufolge bereits die fünfte Todesstrafe in diesem Jahr in den USA. im vergangenen Jahr waren es insgesamt 25.

Dieses Jahr wurden in den Bundesstaaten Georgia, Oklahoma und Texas zum Tode verurteilte Häftlinge ebenfalls per Giftspritze hingerichtet. Mehr als 2300 zum Tode verurteilte Straftäter sitzen derzeit im Todestrakt, einige von ihnen schon seit Jahrzehnten.

Im Januar wurde in Alabama erstmals ein zum Tode verurteilter Mensch mittels einer neuen Stickstoff-Methode getötet. Bei der Prozedur bekommt eine Person über eine Gesichtsmaske Stickstoff zugeführt - die Folge ist der Tod durch Sauerstoffmangel. Menschenrechtsexperten hatten Alarm geschlagen. Bislang haben 23 der 50 Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. (dpa, AFP)