Haftbefehl gegen 60-Jährigen Mann attackiert siebenjährigen Jungen mit Messer

Nach einem Messerangriff auf einen siebenjährigen Jungen in Halle an der Saale ist gegen einen Tatverdächtigen am Freitag Haftbefehl erlassen worden. Dem 60-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Kinds vorgeworfen, wie die Polizei in Halle mitteilte. Das Motiv war weiterhin unklar. Die Polizei ermittelte weiter.

Der 60-Jährige soll den Jungen am Donnerstag auf offener Straße mit einem Messer angegriffen haben. Das Kind erlitt eine oberflächliche Stichverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, das es nach Polizeiangaben später wieder verlassen konnte. Es bestand demnach keine Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde noch im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. (AFP)