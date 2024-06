Handelt es sich um die vermisste neunjährige Valeriia? Sächsische Polizei findet Leiche in Waldstück nahe Döbeln

Bei der Suche nach dem vermissten neunjährigen Mädchen in Sachsen ist am Dienstag nahe der sächsischen Stadt Döbeln eine Leiche gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag mit.

Am Mittwochmittag will die Polizei mehr Details zu dem schrecklichen Fund nahe der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt bekanntgeben. Zu erwarten ist, dass unter anderem mitgeteilt wird, ob es sich um den leblosen Körper der seit dem 3. Juni im Landkreis Mittelsachsen vermissten Valeriia handelt.

Die Leiche wurde bisherigen Polizeiangaben zufolge am Dienstag gegen 14:30 Uhr von der Polizei in einem Wald zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf gefunden.

Das seit 2022 mit seiner Mutter in Deutschland lebende und laut Polizei gebrochen Deutsch sprechende Mädchen aus der Ukraine war am Montag vergangener Woche zuletzt gesehen worden.

Das Kind erschien an dem Tag nicht in der Schule. Nachdem es am Nachmittag nicht nach Hause gekommen war, hatte seine Familie eine Vermisstenanzeige erstattet. Der Vater des Mädchens ist laut Polizeiangaben nach wie vor in der Ukraine. Es gebe aber Kontakt zu ihm.

Die Polizei durchsucht ein Waldstück bei Döbeln. © IMAGO/Daniel Schäfer

Die Ermittlungen werden von der Chemnitzer Kriminalpolizei sowie einer Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen geführt. Auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz ist involviert. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei bis in die Nacht zum Mittwoch.

Wenige Stunden nach der schrecklichen Entdeckung war die Straße, die beide Orte miteinander verbindet, durch Polizeikräfte abgesperrt worden.

Insgesamt waren auf der Suche nach dem ukrainischen Mädchen am Dienstag mehr als 400 Polizisten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt im Einsatz. Schon in den Tagen zuvor hatten die Beamten intensiv nach Valeriia gesucht. Konkrete Hinweise auf ihren Verbleib ergaben sich dabei jedoch nicht. (AFP, dpa)