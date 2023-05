Im Wert von 25.000 Euro Zoll stellt hundert Kilo geschmuggeltes Echthaar sicher

In Stuttgart haben Zöllner Pakete mit insgesamt rund hundert Kilogramm geschmuggeltem Echthaar im Wert von mehreren Tausend Euro beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte, beobachteten die Beamten bereits in der vergangenen Woche eine Frau am Busterminal des Flughafens. Diese nahm Pakete aus einem Fernbus entgegen, die sie in ihr Auto umlud.

Als die Beamten die Frau ansprachen, erklärte sie, dass sich in den Paketen Echthaar befinde, das zum Teil für ihre eigene Firma bestimmt sei und zum Teil an ein Unternehmen in Fellbach weitergehen werden solle. Einen Verzollungsbeleg für die Einfuhr der Haare aus Osteuropa hatte die Frau aber nicht.

Steuerstrafverfahren eingeleitet

Nach Rücksprache mit der Empfängerfirma in Fellbach legte die Frau Rechnungen über einen Warenwert von mehr als 25.000 Euro für die Sendung vor.

Die Zöllner beschlagnahmten die Waren und leiteten sowohl gegen die Abholerin als auch die Verantwortlichen der Firma Steuerstrafverfahren wegen Einfuhrschmuggels ein. Durch die Nichtanmeldung der Ware wurden demnach Einfuhrabgaben in Höhe von rund 5000 Euro hinterzogen. (AFP/dpa)