In Hangar festgehalten Polizei befreit entführte Frau in Kiel

Eine tagelange Suche nach einer vermissten Frau in Norddeutschland ist gut ausgegangen. Spezialkräfte fanden die 29-Jährige in einem alten Hangar in Kiel, wie die Polizeidirektion Neumünster und die Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstagabend mitteilten. Ihr mutmaßlicher Entführer wurde vorläufig festgenommen.

Die 29-Jährige aus Rendsburg war seit Sonntag vermisst worden. Nach einer intensiven Fahndung vermuteten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie auf dem früheren Militärgelände in Kiel gegen ihren Willen festgehalten werden könnte. Sie starteten eine Öffentlichkeitsfahndung und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 27 Jahre alten Tatverdächtigen.

Am Dienstagabend sei der Verdächtige dann auf dem Gelände gesehen und observiert worden, teilte die Polizei weiter mit. Nach seiner Festnahme fanden die Beamten auch die Frau. Sie wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. (AFP)