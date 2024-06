Kind in Sicherheit Sechsjähriger findet tote Mutter - Ehemann festgenommen

Ein Sechsjähriger hat am Sonntag in Reichenbach-Steegen bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz seine 34 Jahre alte Mutter tot gefunden. Das Kind informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 52 Jahre alten Ehemann der Frau später im nur wenige Kilometer entfernten Rutsweiler an der Lauter fest. Der US-Amerikaner habe sich dort in einer Wohnung aufgehalten und stehe im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten machten aus ermittlungstaktischen Gründen zum möglichen Tathergang und zu den Familienverhältnissen keine Angaben. Der mutmaßliche Täter sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Zudem war eine Obduktion der Leiche geplant. Das Kind war nach Polizeiangaben in Sicherheit und wurde betreut. (dpa)