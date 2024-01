Kindstötung in Lauffen am Neckar Mutter wegen Mordes angeklagt

Rund vier Monate nach der Tötung eines neugeborenen Kindes im baden-württembergischen Lauffen am Neckar ist gegen die 28-jährige Mutter Anklage wegen Mordes erhoben worden. Die Frau soll das Kind, ein Mädchen, am Morgen des 12. September 2023 im Wohnhaus ihrer Eltern allein zur Welt gebracht und danach getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilte.

Die Schwangerschaft hatte sie der Anklageschrift zufolge sowohl vor ihrem Lebensgefährten als auch vor ihrer Familie geheim gehalten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau nicht bereit war, ihre Lebenspläne und insbesondere ihre berufliche Karriere für ein Kind zurückzustellen. Daher habe sie bereits vor der Entbindung den Entschluss gefasst, das Kind direkt nach der Geburt zu töten.

Staatsanwaltschaft geht von Mord aus

Der Obduktion zufolge kam das Kind lebend zur Welt. Die Beschuldigte habe die Nabelschnur abgetrennt und das Neugeborene aus einem Fenster fallen lassen, sodass dieses an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma infolge des Sturzes starb, erklärte die Anklagebehörde.

Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe als erfüllt an. Die Angeschuldigte sitzt seit September in Untersuchungshaft. Die zuständige Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. (AFP)