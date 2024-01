Luna, Balu und Coco Das sind die beliebtesten Hundenamen 2023 – und die Hits bei Katzen

Hundehalter wählen konservativ: In Bezug auf Tier-Namen bleiben sie sich seit Jahren treu. Luna ist seit über zehn Jahren unangefochtene Nummer eins der Namen für Hündinnen. Das geht aus den Top-10-Namensranking 2023 des Heimtierregisters TASSO hervor.

Auch bei den weiblichen Katzen führt Luna die Top 10 an. Coco und Milo sind im letzten Jahr frisch in die Top 10 eingestiegen. Mogli und Tiger schafften es dafür nicht mehr in das Ranking.

Die beliebtesten Namen für Hündinnen:

Luna Nala Bella

Luna war wieder die häufigste Wahl. Bei den weiblichen Hunden auf den Plätzen 2 bis 6: Nala, Bella, Maja, Frieda und Emma. Amy und Lucy schaffen es 2023 auf den 7. und 8. Platz und verweisen Lilly auf den vorletzten Rang. Platz 10 belegt wie im vergangenen Jahr der Name Kira.

Die beliebtesten Namen für Rüden:

Balu Milo Charly

Bei den Rüden bleibt Balu ungeschlagen auf dem 1. Platz. Milo und Charly belegen wieder Platz 2 und 3. Auf den Rängen 4 bis 6 folgen Buddy, Bruno und Rocky. Loki steigt auf Platz 7 ein und stößt damit Leo auf Platz 8. Lucky und Sammy bleiben unverändert auf dem neunten und zehnten Rang.

Eine Hauskatze schleicht durchs Gras. © Imago/Avalon.red/Gerard Lacz / Avalon

Die beliebtesten Namen für Katzen:

Luna Nala Lilly/Lilli

Luna für Katzen und Simba für Kater führen jeweils das fünfte Jahr in Folge die Hitliste an. Platz zwei und drei bei den Katzen belegen Nala und Lilly/Lilli, bei den Katern Leo und Balu/Balou. Der Trend geht damit immer mehr in Richtung Menschennamen. Mimi, Leo, Luna, Milo, Mila, Maja und Lilli sind nicht nur als Tiernamen beliebt.

Die beliebtesten Namen für Kater:

Simba Leo Balu/Balou

Seit 1982 gibt es die Haustiernamen-Datenbank. Seitdem war nur der Name Felix jedes Jahr in den Top Ten. Inzwischen verliert er allerdings leicht an Beliebtheit, schaffte es zuletzt nur auf Platz sieben. (dpa)