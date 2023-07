Mann schlägt neben anderen Wanderern auf 65-Jähriger stirbt bei Sturz aus mehr als 150 Metern in den bayerischen Alpen

Dramatischer Vorfall in den bayerischen Alpen; Ein 65-Jähriger ist an einem Berg mehr als 150 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der Mann schlug mehrmals auf, wie die Polizei in Rosenheim am Donnerstag mitteilte. Demnach beging er am Mittwoch den Stangensteig in Grainau, der oberhalb der Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen. entlangführt.

Vermutlich befand sich der Mann bereits auf dem Rückweg zum Wanderparkplatz. Am Mittag bemerkten zwei Wanderer, die auf dem Weg zur Höllentaleingangshütte waren, dass jemand etwa 150 Meter über ihnen abstürzte.

Der 65-Jährige blieb nur wenige Meter neben ihnen liegen. Trotz sofortiger erster Hilfe konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Wie es zu dem Unglück kam, wird nun ermittelt.

Wie der „Merkur“ berichtet, wurde die Bergung des Verunglückten von drei Bergführern der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei in Zusammenarbeit mit fünf Einsatzkräften der Bergwacht Grainau durchgeführt. Die genaue Ursache des Unfalls muss noch ermittelt werden. Der Mann stammte den Angaben nach aus Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. (AFP, Tsp)