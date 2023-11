Mann wurde getötet Obdachloser in München brennend unter Brücke gefunden

Erschütternder Vorfall in der bayerischen Landeshauptstadt: Ein am Donnerstagabend brennend unter einer Brücke in München entdeckter Obdachloser ist getötet worden. Bei der Obduktion der Leiche des Manns sei festgestellt worden, dass dieser durch Fremdeinwirkung gestorben sei, teilte die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Freitag mit. Zur Art der Fremdeinwirkung wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Passanten hatten zunächst noch versucht, den brennenden Mann zu löschen. Jede Hilfe sei jedoch zu spät gekommen, erklärte die Polizei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Die „Bild“ berichtet, bisher sei bekannt, dass es sich bei dem im Englischen Garten gefundenen Toten um einen unbekannten Mann handelt, der möglicherweise dem Obdachlosenmilieu angehört. Zu den genauen Umständen des Vorfalls gibt es noch keine weiteren Informationen, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

„Die Obduktion der Leiche am Institut für Rechtsmedizin hat ergeben, dass der Mann an Fremdeinwirkung gestorben ist“, sagt Polizeisprecher Werner Kraus dem Blatt.

Denkbar sei, dass das Opfer bereits tot war, als es angezündet wurde, heißt in dem Bericht weiter. Möglicherweise wollte der Täter mit dem Anzünden der Leiche Spuren vernichten. Vor Ort sei eine Blutlache im Erdreich zu sehen. (AFP, Tsp)