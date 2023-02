Jüngstes Opfer war nur einen Monat alt : Hohe Haftstrafe für Missbrauchstäter von Wermelskirchen

Er bot sich online als Babysitter an, um in Kontakt zu seinen Opfern zu kommen: Nun muss der 45-jährige Missbrauchstäter lange in Haft und anschließend in Sicherheitsverwahrung.