Ach, was täten Frauen nur, würden Männer ihnen nicht die Welt erklären, in der Regel sogar ungefragt. Allein und schutzlos wären sie der Unbill des Zeitenlaufs ausgeliefert, hin- und hergeworfen von den Kräften der Natur.

Zum Glück können sie darauf vertrauen, dass in der jüngeren Menschheitsgeschichte noch immer im richtigen Moment ein Mann hinter einer Ecke hervorgesprungen ist, sich ihnen in den Weg stellte und Welterhebendes zu sagen und zu zeigen hatte. Und dass das bis auf Weiteres so bleiben wird.

Die neueste gute Nachricht: Zwei Männer haben sich aufgemacht, endlich eine Sache zu regeln, von der der menstruierende Teil der Menschheit (also nicht nur, aber auch Frauen) bisher dachte, es würde nur ihn selbst betreffen: die Regelblutung. Kommt ungefähr einmal pro Monat, feuchte Angelegenheit, eigentlich hatte mensch sich dran gewöhnt.

Doch dann traten André Ritterswürden und Eugen Raimkulow auf den Plan. Sie brachten mit: technisches Geschick, Erfindergeist, Raffinesse. Sie zogen sich zurück in ihr Erfinderstüblein und verfeinerten ihr Werk, bis es perfekt ward. Heraus kamen: “Pinky Gloves”. Jüngst prominent beworben und erfolgreich in der Unternehmensgründungs-Fernsehshow “Die Höhle der Löwen”.

Pinkfarben! So wissen Menstruierende gleich, dass sie unbesorgt zugreifen dürfen

Da ist sie endlich, die Lösung all der Probleme, die Menstruierende nie hatten. Plastikhandschuhe zum hygienischen Hantieren mit Tampons, Binden, Tassen und allem anderem, an dem ein Tropfen Blut kleben könnte. Sonst käme die Zielgruppe noch auf die Idee, einfach mit blanken Fingern da unten rumzufummeln.

Gedacht sind die Handschuhe auch für unterwegs, denn sie können zum Müllbeutel umfunktioniert und fest verschlossen werden. Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, dafür täte es im Bedarfsfall ein kleines Tütchen.

Die Erfinder geben einen weiteren guten Rat: Dezent im “Pinky Glove” verpackt, fallen Menstruationsprodukte im heimischen Badezimmer-Mülleimer nicht weiter auf. Also beispielsweise, wenn der Lebenspartner die tägliche Mülleimer-Inspektion vornimmt? Hurra, Problem gelöst. Und schließlich, vielleicht das Allerbeste: Sie sind pinkfarben! So wissen Menstruierende gleich, dass sie unbesorgt zugreifen dürfen. Es rührt ans Herz, dass bis ins Detail mitgedacht wurde.

Frauen haben noch eine ganze Menge weiterer Probleme, hoffentlich finden sich schlaue Männer, die sie für sie lösen. Sonst kämen Frauen am Ende noch auf die Idee, sich um ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu kümmern.

Die neuen “Pinky Gloves” machen die Welt ein ganzes Stück besser. Ab jetzt in jedem Handtäschchen dabei! Dafür ein großes, pinkfarben glitzerndes Dankeschön!