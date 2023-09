Messerangriff vor Dortmunder Supermarkt 48-Jähriger stirbt nach mutmaßlicher Attacke von Jugendlichen

Drei Tage nach einem Messerangriff auf einen 48-Jährigen beim Verlassen eines Supermarkts in Dortmund ist das Opfer seinen Verletzungen erlegen. Der Mann starb nach Angaben der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Freitag. Ein bereits festgenommener 16 Jahre alter dringend Tatverdächtiger sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

Ein weiterer 16-Jähriger und ein 15-Jähriger sollen ebenfalls beteiligt gewesen sein. Sie befanden sich auf freiem Fuß. Zum Tatmotiv habe einer der Beschuldigten angegeben, dass der 48-Jährige die Geschwister des 16-jährigen Hauptverdächtigen sexuell missbraucht habe.

Der Mann wurde am Dienstag laut früheren Polizeiangaben beim Verlassen des Dortmunder Supermarkts mit einem Messer am Hals angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt. Nach der Tat am Dienstag fahndete die Polizei nach drei Verdächtigen. Zwei der Täter stellten sich am Donnerstag den Ermittlungsbehörden. (AFP)