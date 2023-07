Messerstecherei an englischer Schule Polizei nimmt Teenager fest

Ein Teenager ist in Großbritannien festgenommen worden, nachdem ein Lehrer an einer Schule im westenglischen Tewkesbury verletzt wurde. Die Polizei sei am Montagmorgen per Anruf alarmiert worden, dass ein Schüler auf einen Lehrer eingestochen haben soll, twitterte die Gloucestershire Police. „Ein Jugendlicher wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall verhaftet.“

Die verletzte Person sei - offenbar mit einer Stichwunde - in ein Krankenhaus gebracht worden. Rektorin Kathleen McGillycuddy schrieb in einem Statement, die Schule sei um kurz vor 9.00 Uhr (Ortszeit, 10.00 Uhr MESZ) alarmiert und die Polizei dann informiert worden.

Bildungsministerin Gillian Keegan twitterte, sie sei besorgt über die Berichte über eine Messerstecherei an der Schule. „Wir beobachten die Situation genau und sind den Einsatzkräften, die derzeit vor Ort sind, sehr dankbar“, schrieb sie im Kurznachrichtendienst (dpa).