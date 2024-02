Mordkommission ermittelt Polizei findet in Herne Mann mit abgetrenntem Penis

In Herne in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann in der Nacht auf Dienstag mit abgetrenntem Penis gefunden worden. Wegen der schweren Verletzungen ermittelt nun eine Mordkommission der Bochumer Kriminalpolizei, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Bochum am Donnerstag mitteilten.

Demnach haben Nachbarn am frühen Dienstagmorgen die Polizei verständigt, nachdem sie aus dem Haus des Opfers das anhaltende Bellen eines Hundes vernommen hatten.

Als die Beamten eintrafen, hätten sie Stöhngeräusche aus dem Haus gehört, die den Verdacht erhärteten, dass ein Mensch auf Hilfe angewiesen war. Zusammen mit der Feuerwehr hätten sie sich Zugang verschafft und dort den Hausbesitzer schwer verletzt vorgefunden, heißt es weiter.

Der Penis des Mannes habe gefehlt. Nachdem Rettungskräfte den 66-Jährigen versorgt und ins Krankenhaus gebracht hatten, sei dort Lebensgefahr bei dem Mann festgestellt worden. Mittlerweile habe sich dessen Gesundheitszustand aber stabilisiert.

Was vorgefallen war, sei noch vollkommen offen. „Das Opfer selbst konnte bislang keine schlüssigen Angaben machen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Mordkommission soll den Tathergang nun ermitteln und sucht dafür auch nach Zeugen. (Tsp)