Nach den Vergiftungserscheinungen bei mindestens sieben Menschen an der Technischen Universität Darmstadt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag. „Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat“, teilte die Präsidentin der Hochschule, Tanja Brühl, am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen der Polizei seien die Betroffenen vermutlich Opfer eines Giftanschlags geworden. „Ich werde so schnell wie möglich mit ihnen persönlichen Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaubt.“

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Die Polizei richtete die zunächst 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Licht“ ein, wie sie am Dienstag mitteilte. „Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Polizei tut alles, um zeitnah den oder die Verursacher zu ermitteln.“ Am Montag waren sechs Menschen auf dem Campus Lichtwiese mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen in Kliniken gebracht worden, ein 30 Jahre alter Student befand sich in einem kritischen Zustand.

Bis zum frühen Dienstagmorgen suchten Einsatzkräfte auf dem Gelände des Campus Lichtwiese nach weiteren kontaminierten Lebensmitteln. Die Polizei vermutet, dass ein gesundheitsschädlicher Stoff in mehreren Milch-Packungen und Wasserbehältern bei Menschen an der Technischen Universität Darmstadt Vergiftungserscheinungen hervorgerufen hat. Die Behälter seien nach derzeitigem Stand zwischen Freitag und Montag mit dem Stoff versetzt worden. Besonders auffällig sei „der beißende Geruch der betroffenen Flüssigkeiten“. Wie die Staatsanwaltschaft in einem Statement am Dienstagmittag bekannt gab, sei inzwischen bekannt, um was für eine Substanz es sich handele. Da es sich dabei um Täterwissen handele, werde man aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht mit diesem Wissen an die Öffentlichkeit gehen. „Es wurde eine Substanz nachgewiesen, die gesundheitsschädlich sein kann, sogar tödlich sein kann“, erklärte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Sechs Menschen mussten am Montag in einem Krankenhaus versorgt werden. Alle hätten zuvor im Gebäude L201 auf dem Campus Lichtwiese etwas gegessen oder getrunken, sagte ein Polizeisprecher.

Der Gesundheitszustand eines 30 Jahre alten Studenten, der sich in Lebensgefahr befand, sei inzwischen wieder stabil, berichtete der Kanzler der TU in einem Pressestatement. Zwei der Betroffenen waren mit akuten Symptomen in ein Krankenhaus nach Frankfurt gebracht worden. Die ersten Menschen seien mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen an den Extremitäten um die Mittagszeit in Kliniken gebracht worden. Sie alle sollen noch heute im Laufe des Tages entlassen werden.

Einsatzkräfte durchsuchten alle Räume des Gebäudes, in dem der Fachbereich Materialwissenschaft untergebracht ist, nach Lebensmitteln und Getränken. Für labortechnische Untersuchungen seien zahlreiche Proben genommen worden.

Ein Symptom könnten blaue Verfärbungen an Extremitäten sein

Bis zum Abend habe die Polizei keine Hinweise darauf bekommen, dass noch andere Gebäude betroffen seien, hieß es. Zuvor hatte sie angekündigt, dass Einsatzkräfte vorsorglich weitere Gebäude am Campus nach „kontaminierten Produkten“ durchsuchen.

Die Polizei und das Präsidium der TU raten, keine Lebensmittel und Getränke zu essen oder trinken, die im mutmaßlichen Tatzeitraum in Räumen des Campus Lichtwiese gelagert waren. Wer am Montag im Gebäude L201 etwas getrunken oder gegessen habe und sich unwohl fühle oder wessen Extremitäten nun bläuliche verfärbt seien, solle umgehend ärztliche Hilfe suchen.

Im Fall von Verfärbungen solle man sich möglichst nicht bewegen und sofort den Notarzt anrufen. Auch über die App Katwarn wurden am Abend die Menschen in Hessen gewarnt, die an der TU Darmstadt gegessen haben.

Mehr zum Thema Vor einem Jahr wurde der Kreml-Kritiker vergiftet Zyniker Putin macht Nawalny unsichtbar

Bis zum Abend hatten sich bei der Polizei keine weiteren Menschen mit Unwohlsein oder Vergiftungserscheinungen gemeldet. Der Fokus der Ermittler hatte zunächst auf einer „Art Teeküche“ gelegen, in der auch Gegenstände gelagert würden - zum Beispiel in einem Kühlschrank. Diese Räumlichkeiten seien frei zugänglich. (dpa)