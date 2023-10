Nach Baugerüst-Unfall in der HafenCity Einsatzkräfte starten Bergung des vierten Todesopfers in Hamburg

Nach dem schweren Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger HafenCity mit vier Toten am Montag haben am Dienstagmorgen die Arbeiten zur Bergung des vierten Todesopfers begonnen.

Der Mann liege unter Gerüstteilen, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr nach einer ersten Lagebesprechung der Einsatzleitung vor Ort. Für die Bergung des Mannes sollen demnach auch Industriekletterer herangezogen werden.

Ein fünfter Bauarbeiter war nach dem Unfall am Montag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Sein Zustand sei stabil, hieß es am Dienstagmorgen.

Wie kam es zu dem Unfall in der Hamburger Hafencity?

Ein Baugerüst war ersten Erkenntnissen zufolge am Montagmorgen in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, hat sich das Unglück gegen 9.10 Uhr ereignet. Warum das Gerüst zusammenbrach, war zunächst völlig unklar.

Am Montag standen zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf der Baustelle in der Hamburger Hafencity. © picture alliance/dpa

Auf der Plattform hätten auch Baumaterialien gelegen, die mit in die Tiefe stürzten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Medienberichte, wonach womöglich eine Überlastung der Plattform zum Zusammenbruch des Gerüstes führte, wollte der Sprecher zunächst nicht kommentieren.

Das Gerüst fiel laut Feuerwehr aus dem achten Obergeschoss ins Untergeschoss. Trümmerteile ragten bis ins zweite Obergeschoss. Ein Einsatzleiter beschrieb den Trümmerberg am Montag als „Riesen-Mikado“ aus Gerüststangen.

Der Baugerüst-Unfall hatte sich vor einem eingerüsteten Hochhaus in der Hamburger Hafencity ereignet. © dpa/Bodo Marks

Die vier Toten und der Schwerverletzte stammen nach Angaben der Stadtentwicklungsbehörde aus Bulgarien.

Nach Baugerüst-Unfall: Vierter Toter erst später entdeckt

Die Feuerwehr hatte die Zahl der Toten bei dem Einsturz eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity nach oben korrigiert, nachdem zunächst von drei Toten die Rede war. Beim Abtragen der Gerüststangen sei am Montagnachmittag ein weiterer Toter entdeckt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr war nach dem schweren Arbeitsunfall in der Hamburger HafenCity über Stunden nicht an die Opfer herangekommen. „Das ist eine sehr, sehr schwierige Bergungssituation, und da muss man Stück für Stück arbeiten“, sagte der Sprecher.

„Wir haben hier drei Stockwerke, wo wir Trümmerteile zur Seite schieben müssen und sichern müssen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Gerüststangen lägen kreuz und quer. Insgesamt seien am Montag rund 150 Feuerwehrleute sowie Notärzte und mehrere Rettungswagen im Einsatz gewesen.

Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. (dpa, AFP)