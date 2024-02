Nach Festnahme von Daniela Klette Womöglich weiterer RAF-Terrorist in Berlin festgenommen

Nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette ist am Dienstag eine zweite Person im Zusammenhang der Fahndung in Berlin festgenommen worden. Das erklärte der Präsident des zuständigen Landeskriminalamtes Niedersachsen, Friedo de Vries, auf der Pressekonferenz zur Festnahme Klettes.

Ob es sich um Ernst-Volker Staub oder Burkhard Garweg handelt, wollte de Vries nicht sagen. Es handele sich um einen Mann im „gesuchten Alterssegment“. Die Identität des Festgenommenen werde noch geklärt, es sei nicht sicher, ob sein Ausweisdokument echt sei. Die Identifizierung könne noch mehrere Stunden dauern.

De Vries sagte, im Fall der zweiten Festnahme sei noch Geduld notwendig. Dabei verwies er auf den Fall aus Wuppertal, wo vor zehn Tagen in einem Regionalzug ein Mann fälschlich unter dem Verdacht festgenommen wurde, Staub zu sein.

Die seit über 30 Jahren untergetauchte Klette war am Montag festgenommen worden und kam am Dienstag in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihr versuchten Mord und weitere Taten im Zusammenhang mit Überfällen vor, die sie zusammen mit Staub und Garweg begangen haben soll. (AFP/dpa)