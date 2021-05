Die Grüne Jugend Segeberg in Schleswig-Holstein hat den plattdeutschen Namen der kleinen Gemeinde Negernbötel unter Rassismusverdacht gestellt und fordert eine Umbenennung. Darüber berichteten mehrere Medien.

Der Parteinachwuchs der Grünen weist auf Instagram allerdings selbst auf den Ursprung des Ortsnamens aus dem 14. Jahrhundert hin, der so viel bedeutet wie nähere Siedlung. Gemeint ist näher bei Segeberg als der ferner gelegene Ort Fehrenbötel. Die Grüne Jugend argumentiert, die meisten Menschen assoziierten den Namen jedoch nicht mit der plattdeutschen Sprache.

Marco Timme, Bürgermeister des Ortes Negernbötel im Landkreis Segeberg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Der Negernböteler Bürgermeister Marco Timme sagte am Freitag, er schätze das politische Engagement der jungen Leute. Es wäre aber besser gewesen, sich an die Gemeindevertretung zu wenden, denn nur dieses Gremium könne den Ortsnamen ändern. Das Thema komme alle paar Jahre wieder hoch, habe ihn schon sein Vorgänger im Amt gewarnt. Diesmal sei es aber „echt schwierig, weil es uns in der Arbeit behindert“, sagte Timme. Das Thema sei in der Gemeinde längst diskutiert und es bestehe kein Wunsch nach Namensänderung.

Der Landesvorsitzende der Grünen, Steffen Regis, bremste den Parteinachwuchs. Es gebe keinen Anlass, dem Ortsnamen oder gar den Einwohnern rassistische Motive zu unterstellen. „Eine Umbenennung des Ortes steht für uns nicht zur Debatte.“