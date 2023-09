Ostküste von Mallorca Suchmannschaften orten zweite Leiche im Meer

Spanische Suchmannschaften, die seit zehn Tagen nach vor der Küste Mallorcas vermissten deutschen Seglern suchen, arbeiten an der Bergung einer Leiche aus dem Meer. Das berichtet die deutschsprachige „Mallorca Zeitung“ am Dienstag. Es sei die zweite Leiche, die innerhalb weniger Stunden im Wasser entdeckt wurde.

Anwohner hatten am Montagabend „einen leblosen Körper im Wasser treibend entdeckt“, heißt es in dem Bericht. Bereits am Montagvormittag sei schon ein weiterer Toter von der Guardia Civil aus dem Meer geborgen worden.

Die zuerst gefundene Leiche sei nur mit einer Badehose bekleidet gewesen. Ihr Zustand sei so schlecht gewesen, dass eine optische Identifizierung nicht möglich war, schreibt die „Mallorca Zeitung“.

Mit diesem Segelboot wollten die beiden Deutschen von Menorca naach Mallorca segeln. © dpa/---

Eine DNA-Untersuchung solle klären, ob es sich um einen der deutschen Segler handelt. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Zeitung sagte, werde das Ergebnis des DNA-Tests in zwei bis drei Wochen erwartet.

Es seien mehrere Anrufe von Passanten eingegangen, die die Leiche an der Küste von Porto Cristo gesehen hätten. Da wegen des hohen Wellengangs Warnstufe Gelb geherrscht habe, konnten die Rettungstrupps den Körper weder aufspüren noch bergen. Deswegen seien die Sucharbeiten am Dienstag fortgesetzt worden.

Die deutschen Segler waren am Sonntag vor einer Woche trotz einer in spanisch und englisch verbreiteten Unwetterwarnung mit der „Makan Angin“ von Menorca nach Cala d’Or unterwegs. Bei den Vermissten handelt es sich um einen 53-jährigen Tierarzt aus dem Großraum Frankfurt und seinen 19-jährigen Sohn. Sie galten als erfahrene Segler. (cse)