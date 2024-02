Polizeilicher Staatsschutz ermittelt 15-jähriger Ukrainer in Mettmann fremdenfeindlich angegriffen und schwer verletzt

Ein 15 Jahre alter Ukrainer ist im nordrhein-westfälischen Mettmann von einem Unbekannten fremdenfeindlich angegriffen und dabei schwer verletzt worden.

Der 15-Jährige erlitt massive Kopfverletzungen, wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der unbekannte Täter konnte fliehen. Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Den Angaben zufolge war der 15-Jährige am Samstagabend in einem Dönerrestaurant mit dem Unbekannten in einen Streit geraten. Der Mann soll laut Polizei zunächst „fremdenfeindliche Äußerungen getätigt haben“. Dann habe er den 15-Jährigen mit einem nicht näher benannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und sei anschließend geflohen.

Von Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort ergab sich, dass der Jugendliche deutlich schwerer verletzt war, als zunächst angenommen. Die Polizei suchte nach Zeugen. (AFP)