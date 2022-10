Popstar muss vor Gericht Ed Sheeran soll einen seiner Hits geklaut haben

Der Popsänger Ed Sheeran muss sich vor Gericht verantworten, wie mehrere Medien berichten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Hit „Thinking Out Loud“ gestohlen zu haben.

Geklagt hatte eine Firma, die Anteile an dem Song „Lets Get it On“ des verstorbenen Sängers Marvin Gayes besitzt. An diesen würde Sheerans Song zu stark erinnern. Konkret hieße es in der Klageschrift, „Thinking Out Loud“ habe Elemente wie Rhythmen, Hintergrundgesang und Harmonien kopiert.

Sheerans Anwälte wiederum widersprechen: Die Elemente seien ohnehin nicht einzigartig und für urheberrechtliche Fragen irrelevant. Der Urheberrechtsstreit dauert bereits vier Jahre an. Sheeran hatte versucht, den Rechtsstreit zu beenden.

Ein Bundesrichter hatte die Bemühungen allerdings zurück gewiesen. Sheeran droht nun ein erheblicher Schadenersatz. Einen Termin für den Prozess gibt es noch nicht. Wie der „Guardian“ berichtet, soll er in Manhattan, New York, stattfinden.

Es ist nicht der erste Urheberrechtsstreit, in den der britische Sänger verwickelt ist. Sowohl sein Hit „Photograph“ als auch „Shape of You“ landeten vor Gericht. In beiden Fällen wurde Sheeran nicht schuldig gesprochen. (Tsp)

