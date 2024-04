Säugling in Toilette ertränkt : Junge Mutter aus religiöser Familie gesteht Tötung von unehelichem Baby

Sie habe das Gefühl gehabt, in ihrer religiösen Familie kein uneheliches Kind bekommen zu dürfen. Eine 20-Jährige hat in München vor Gericht gestanden, ihr Baby in einer Toilettenschüssel getötet zu haben.