Schiffshalle mit Yacht in Flammen Brand auf Gelände der Lürssen-Kröger-Werft bei Rendsburg in Schleswig-Holstein

Auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf am Nord-Ostseekanal in Schleswig-Holstein ist am Dienstag in einer Schiffshalle ein Feuer ausgebrochen. Es brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher.



In der Halle, die in Flammen steht, befindet sich demnach eine Jacht. Das Feuer soll etwa um neun Uhr ausgebrochen sein, wie die „Bild“ berichtet. Ein Mensch habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten.

Da das Feuer um sich gegriffen habe und es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei, sei die Werft in der Nähe von Rendsburg abgesperrt und weiträumig evakuiert worden, heißt es weiter.

Wie viele Personen davon betroffen waren, sei zunächst unklar geblieben. Laut den „Kieler Nachrichten“ mussten auch angrenzende Wohngebiete evakuiert werden.

Im Laufe des Tages konnte das Feuer aber dem Bericht der Bild zufolge auf die Halle begrenzt werden. Die Feuerwehr ist demnach mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Lürssen-Kröger-Werft gehört seit 1987 zur Lürssen-Gruppe und beherbergt Luxus-Yachten. (Tsp, dpa)