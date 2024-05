Schiffsunglück auf der Donau Ungarische Polizei findet zwei Leichen – fünf weitere Personen vermisst

Bei einer mutmaßlichen Schiffskollision auf der Donau nördlich von Budapest sind am Samstagabend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach fünf weiteren Passagieren an Bord eines Motorbootes würden Polizei und Rettungsmannschaften noch suchen, berichtete das ungarische Fernsehen MTV am Sonntag.

Die Polizei geht laut Mitteilung davon aus, dass das Motorboot mit einem Hotelschiff zusammengestoßen ist. Sie habe im donauaufwärts gelegenen Hafen Komarom etwa 90 Kilometer vom Unglücksort entfernt ein Hotelschiff angehalten, dessen Rumpf Beschädigungen aufwies.

Die Behörde leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung im Schiffsverkehr mit mehrfacher Todesfolge ein. Sie geht davon aus, dass das Hotelschiff das Motorboot etwa 50 Kilometer nördlich von Budapest gerammt hat. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

An Bord des Motorbootes hatten sich nach Polizeiangaben acht erwachsene Menschen befunden. Ein Mann rettete sich mit Verletzungen selbst ans Ufer. Die Leichen eines Mannes und einer Frau haben Einsatzkräfte in der Nähe gefunden. Nach drei Männern und zwei Frauen suchten am Sonntag Polizei und Rettungskräfte mit großen Aufgeboten.

Im Mai 2019 waren beim schlimmsten Schiffsunfall in Ungarn seit mehr als einem halben Jahrhundert 25 südkoreanische Touristen sowie zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, als auf der Donau zwei Schiffen kollidierten. (dpa/AFP)