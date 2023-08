Schwere Unwetter in Süddeutschland Bierzelt in Bayern umgeworfen – 12 Personen verletzt

Ein heftiges Unwetter ist am Samstag über Teile Schwabens gezogen und hat im bayerischen Kissing bei Augsburg ein Bierzelt umgeworfen. Laut ersten Informationen der Polizei wurden dabei 12 Menschen verletzt, 6 von ihnen schwer.

Als das Unwetter aufzog, waren sie mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt und versuchten noch, es festzuhalten – dabei wurden sie verletzt. 20 weitere Aufbauhelfer blieben unverletzt. Zuvor war von etwa 30 Verletzten ausgegangen worden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich demnach hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Durch Hagel seien auch Dachfenster beschädigt worden.

In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände. Bei Unwettern im benachbarten Baden-Württemberg am Freitag war ein 62-Jähriger in einem Zelt von Teilen eines entwurzelten, frei stehenden Baumes erschlagen worden.

Hagel liegt auf einem Gehsteig und treibt auf einer überfluteten Straße in Augsburg. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstagabend weiter vor Unwettern im Süden Bayerns. Für den Regierungsbezirk Oberbayern sprach der DWD die höchste von vier Warnstufen aus: Es drohten extreme Gewitter, Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Wetterdienst erwartet Starkregen, Hagel und Orkanböen

Es müsse mit Unwettern mit Starkregen von mehr als 25 Liter pro Quadratmeter sowie größeren Hagelkörnern, Sturm- oder Orkanböen gerechnet werden. Für den Nordwesten Deutschlands erwartet der DWD vereinzelte, kurze Gewitter.

Auch in der Nacht zum Sonntag dürfte es im Südosten zunächst Gewitter geben, die in Stark- und Dauerregen übergehen. In der ersten Nachthälfte könnten stellenweise 40 Liter Regen pro Quadratmeter in weniger als sechs Stunden fallen, erwarteten die Meteorologen.

Zum Ende der Nacht dürfte sich der Regen allmählich abschwächen. Dennoch dürfte der Dauerregen im Süden und Südosten mit wechselnder Intensität bis Dienstag anhalten.

Gebietsweise könnten 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter in 48 bis 60 Stunden fallen, im Alpenvorland bis 80 Liter pro Quadratmeter, und in Staulagen an den Alpen seien stellenweise um 100 Liter pro Quadratmeter möglich. (Tsp/dpa)