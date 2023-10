Seit Montagabend vermisst Große Suche nach vermisstem Fünfjährigen in Saarbrücken

Alarm in Saarbrücken: Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sucht dort fieberhaft nach einem vermissten Fünfjährigen. Der Junge war am Montagabend spurlos von einem Spielplatz an der Saar verschwunden, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte.

Die Suche konzentrierte sich aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Fluss unter anderem auf das Gewässer, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Ein Polizeibeamter sagte zu „Bild“: „Seine Familie hatte ihn nur für Sekunden nicht im Blick, als sie wieder in seine Richtung schaute, war er weg.“ Der Polizist weiter: „Unsere Hoffnung ist, dass Mathis sich vielleicht in einem Gebäude versteckt hält, das am Abend verschlossen wurde. Wir versuchen auch in die am Feiertag geschlossenen reinzukommen“; sagte der Polizeibeamte weiter.

An der Suche sind unter anderem DLRG, Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera, Spürhunde und Drohnen beteiligt. Feuerwehrleute durchsuchten den Uferbereich, durchgehend suchten mehrere Streifen nach dem Jungen. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung stellten sich als falsch heraus, wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet.

Die Polizei beschreibt den Jungen demnach wie folgt: scheinbares Alter sieben Jahre alt, 1, 20 Meter groß, kurze schwarze Haare, schwarze Haut und eine schmale Statur. Er soll eine kurze schwarze Hose und einen hellgrauen Pullover mit einem hellgrünen und einem hellblauen Ärmel tragen.

Das Kind sei autistisch veranlagt und könne nicht sprechen. Vor unbekannten Personen laufe es weg. Den Angaben zufolge war der Fünfjährige zur Zeit seines Verschwindens barfuß.

Die Polizei hofft bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei Hinweisen bittet die Polizei Saarbrücken um Informationen unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder an jede Polizeidienststelle. (dpa)