Die Schauspielerin Nichelle Nichols ist ihrem Sohn zufolge am Samstag verstorben. Auf Instagram schrieb Kylie Johnson: „Es tut mir leid, dass ich euch darüber informieren muss, dass ein großartiges Licht am Firmament nicht mehr für uns scheint. In der letzten Nacht ist meine Mutter eines natürlichen Todes gestorben.“

Ihr Licht werde uns jedoch erhalten bleiben, schrieb er weiter. Die Beerdigung werde demnach im engsten Kreis der Familie stattfinden.

Bekannt geworden war Nichols durch die TV-Serie „Star Trek“, in der sie die Figur Lieutenant Uhura spielte. Im Jahr 1992 erhielt sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. (Tsp)