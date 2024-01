Strand abgesperrt 39-jähriger Surfer stirbt nach Haiangriff vor Hawaii

Vor der hawaiianischen Insel Maui ist ein Surfer von einem Hai angegriffen worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Angriff auf den 39-Jährigen ereignete sich bereits am Samstagmorgen, wie die Polizei von Maui am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mann gerate mit einem Jetski ans Ufer gebracht worden.

„Sobald er an Land war, wurden lebensrettende Maßnahmen durchgeführt, bis er in ein Krankenhaus transportiert werden konnte“, erklärte die Polizei weiter. Jedoch sei er dort seinen Verletzungen erlegen. Die Behörden sperrten den Strand ab und stellten Schilder zur Warnung vor Haiangriffen auf.

Laut dem Nachrichtenportal „Hawaii News Now“ war der Vorfall der erste tödliche Haiangriff in hawaiianischen Gewässern im Jahr 2023. (AFP)