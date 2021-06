In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Dem Täter gelang zunächst die Flucht, der 52-jährige Mann wurde schließlich Stunden später von Spezialkräften der Polizei im rund zehn Kilometer entfernten Diepenau in Niedersachsen festgenommen.

In Sicherheitskreisen hieß es, vermutlich handele es sich um eine Beziehungstat. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es bislang nicht. Bei den Opfern handele es sich um eine Frau und einen Mann.

Ein Fundort der Leichen befindet sich in einem Haus gegenüber einer Bushaltestelle, der andere in einer kleinen Seitenstraße unweit des ersten Tatorts. Laut Augenzeugen etwas weniger als 100 Meter voneinander entfernt.

Die ganze Siedlung wirkt ruhig. Laut Mitteilung der Polizei stammt der Tatverdächtige aus Diepenau in Niedersachsen. Dort nehmen ihn Spezialkräfte der Polizei am späten Nachmittag auch fest - an einem kleinen See namens Lavelsloh.

Über die näheren Umstände wird zunächst nichts bekannt. Bei der Festnahme fällt der Mann und verletzt sich leicht. „Schürfwunden“, sagt eine Sprecherin. Diepenau liegt rund zehn Kilometer von Espelkamp entfernt.

Nach Angaben eines dpa-Reporters hatten Spezialkräfte der Polizei am Nachmittag ein Haus umstellt. Espelkamp liegt am nordöstlichen Rand von Nordrhein-Westfalen. Bis Bielefeld sind es 50, bis Osnabrück in Niedersachsen 48 Kilometer. Augenzeugen berichten von vier Schüssen, eine Nachbarin will die Polizei gerufen haben.

Das Leben in der Kleinstadt mit knapp 25 000 Einwohnern geht nach dem Fund der Leichen augenscheinlich normal weiter. Von der Fahndung nach dem Täter oder einem großen Polizeiaufgebot ist im Stadtgebiet - außerhalb des abgesperrten Bereich - nichts zu spüren.

Dabei war nach Angaben der Polizei auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Polizeikräfte aus der ganzen Region wurden im Laufe des Tages zusammengezogen wurden, um den Tatverdächtigen zu suchen.

Gefunden wurde er schließlich an seinem Wohnort im benachbarten Niedersachsen. Dass es sich bei den Schüssen um eine Amoktat handelt, hatte die Polizei bereits am Nachmittag dementiert.

Ein zunächst anders lautender Verdacht hatte sich demnach nicht bestätigt. Nach offiziellen Angaben der Bielefelder Polizei vom Donnerstag handelte es sich demnach um ein Tötungsdelikt. „Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der andauernden Ermittlungen“, teilte die Polizei mit.(mit dpa)