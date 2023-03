Täter flüchtig 23-Jähriger nach Messerangriff in Tübingen gestorben

Bei einem Messerangriff in einem Park im baden-württembergischen Tübingen ist ein 23-Jähriger getötet worden.

Wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen am späten Donnerstag mitteilten, geriet der Mann im Alten Botanischen Garten zunächst mit einem anderen Mann in einen Streit. Im weiteren Verlauf habe der Kontrahent mit einem Messer auf ihn eingestochen. Das aus dem westafrikanischen Gambia stammende Opfer starb im Krankenhaus.

Eine Fahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief zunächst erfolglos. Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung des Manns und bat mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Ermittlungen dauerten an. (AFP)

