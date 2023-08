Temperaturen bis 28 Grad Der Sommer kehrt zur Wochenmitte zurück – aber nur in der Südhälfte

Deutschland wartet auf Sonnenschein und angenehme Temperaturen – und zumindest die eine Hälfte darf sich darauf freuen: Nach einem vielerorts nassen und vor allem im Norden auch stürmischen Wochenauftakt beruhigt sich das Wetter in Deutschland ab Mittwoch.

Bei Temperaturen bis zu 28 Grad können sich die Menschen in der Südhälfte dann wieder auf sommerliches Wetter freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Im Norden wird es dagegen auch am Mittwoch nicht wärmer als 18 bis 21 Grad, dazu kommen an der Küste Sturmböen. Dabei ist es im Norden wechselnd bewölkt, zeitweise gibt es Schauer. In der Mitte gibt es starke Bewölkung und gebietsweise Regen, im Süden ist es aufgelockert und meist trocken.

Bis dahin müssen sich die Menschen in Deutschland an diesem Montag und Dienstag aber noch auf weiter ungemütliches Wetter mit teils kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern einstellen. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 15 und 21 Grad am Montag und 18 bis 23 Grad am Dienstag. (dpa)