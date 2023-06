Teurer Spaß Bierpreis auf Oktoberfest steigt auf 14,90 Euro

Die Bierpreise auf dem Münchner Oktoberfest steigen in diesem Jahr um rund sechs Prozent auf rund 13 bis 15 Euro pro Maß. In den verschiedenen Festzelten wird der Liter zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten, wie die bayerische Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte.

Das Oktoberfest fand im vergangenen Jahr nach pandemiebedingter Pause erstmals wieder statt. Damals lag die Preisspanne zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro pro Maß Bier.

Der Preisanstieg nach der Zwangspause lag im Vergleich zu 2019 bei durchschnittlich 15,77 Prozent.

Die Stadt München legt die Preise nicht fest, setzt sie aber in Relation zu den Preisen in den großen Münchner Wirtshäuser: Dort liegt die Preisspanne mit zwischen 7,10 Euro und 12,20 Euro je Maß Bier deutlich niedriger.

Auch die Preise für alkoholfreie Getränke steigen auf dem im September beginnenden größten Volksfest der Welt. So wird ein Liter Tafelwasser im Schnitt 10,04 Euro kosten und damit 37 Cent mehr als 2022, die Preise für Limonade steigen von 10,35 Euro auf 11,17 Euro. (AFP)