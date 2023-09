Tödlicher Kletterunfall 37-jähriger Bergsteiger in Niederbayern verunglückt

In Niederbayern ist ein Kletterer tödlich verunglückt. Der 37-Jährige stürzte am Sonntag am Kaitersberg im Landkreis Cham ab, wie das Polizeipräsidium in Straubing am Montag berichtete.

Die Umstände waren unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen zu dem tödlichen Bergunfall.

Mithilfe eines Hubschraubers und einer Seilwinde wurden Rettungskräfte, ein Notarzt und Kräfte der Bergwacht zur Absturzstelle gebracht.

Der 37-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen, wo er allerdings noch am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag. (AFP)