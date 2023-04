Tödlicher Unfall in Pariser U-Bahn Frau bleibt mit Mantel in der Tür klemmen

Eine Frau Mitte 40 ist beim Aussteigen aus der Pariser U-Bahn mit ihrem Mantel in der Tür hängengeblieben und von der abfahrenden Bahn mitgerissen worden. Die Frau starb noch am Unfallort, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend bestätigte. Die Polizei ermittele den genauen Unfallhergang.

Die Frau sei von ihrem Mann und ihrem Sohn begleitet gewesen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Der Fahrer der U-Bahn stehe unter Schock. Ein Alkoholtest sei negativ ausgefallen. Der Verkehr der Linie 6 wurde für mehrere Stunden unterbrochen. Der Unfall ereignete sich an der U-Bahn-Station Bel-Air.

Erst in der vergangenen Woche war ein 14 Jahre altes Mädchen bei einem U-Bahn-Unfall ums Leben gekommen. Die Jugendliche war auf die Gleise gestürzt und von einer Bahn überfahren worden. (AFP)