Transporter fährt in Stau-Ende 15 Personen bei Unfall in Südhessen verletzt

Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen sind auf der Autobahn 5 im Süden Hessens am Donnerstag 15 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen seien schwer verletzt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Auslöser des Unfalls bei Weiterstadt in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war demnach stockender Verkehr.

Ein 51-jähriger Fahrer eines Transporters sei aus zunächst unklarer Ursache auf das Stau-Ende aufgefahren und habe einen anderen Transporter auf zwei weitere Autos geschoben, hieß es weiter. Im Wagen des Verursachers befanden sich mehrere Mitfahrer, die ebenso wie der Fahrer und die Insassen der weiteren Wagen verletzt wurden.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und alle involvierten Fahrzeuge abgeschleppt. Da Betriebsstoffe austraten, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen von mindestens 250.000 Euro. Die Autobahn war für rund zwei Stunden teilweise gesperrt. (AFP)

