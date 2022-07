Der umstrittene Partysong „Layla“ soll am nächsten Sonntag offenbar doch im „ZDF-Fernsehgarten“ zu hören sein. Das teilte eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders auf Medienanfrage mit.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die „Bild“-Zeitung hatte am Samstag berichtet, dass der TV-Sender eine Umschreibung des Liedtextes plane. Der Interpret DJ Robin & Schürze sollte demnach für die Sonderfolge „Mallorca vs. Oktoberfest“ am 31. Juli eine „entschärfte Version“ produzieren.

Die ZDF-Sprecherin teilte nun mit, dass es das Lied „bisher nur in einer Version gibt“. Das Produktionsteam habe angekündigt, eine geänderte Version von „Layla“ zu produzieren, dies geschehe dann aber vollkommen unabhängig vom ZDF, so die Sprecherin.

Das Lied geriet vor gut einer Woche in den Fokus, nachdem ein Volksfest in Würzburg das Abspielen von „Layla“ auf der Veranstaltung komplett verboten hatte. Auch andere Lieder mit sexistischen Inhalten wurden vom Fest verbannt.

Instrumentalversion als Kompromiss

In den sozialen Netzwerken war daraufhin eine Debatte um den Liedtext entfacht, in dem es inhaltlich um eine Prostituierte geht. Der Song steht seit Wochen auf Platz 1 der deutschen Single-Charts.

In Münster soll der Hit beim Volksfest „Send“ ebenfalls nicht gespielt werden. Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes hatte ein DJ zuletzt als Kompromiss eine Instrumentalversion gespielt.

Beim ZDF-Fernsehgarten am nächsten Wochenende spielen neben DJ Robin & Schürze unter anderem Mickie Krause und das Königlich Bayrisches Vollgas Orchester. Moderiert wird das Ganze wie gewohnt von Andrea Kiewel. (Tsp, dpa)