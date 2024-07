Unglück im Schwarzwald Halbmarathon-Teilnehmer stürzt rund 100 Meter in den Tod

Bei einem Geländelauf im Schwarzwald ist ein 38-Jähriger in steilem Gelände rund 100 Meter in den Tod gestürzt. Der Teilnehmer eines Halbmarathons verunglückte am Samstag zunächst unbemerkt im Höllental bei Breitnau und wurde erst später von Angehörigen als vermisst gemeldet, wie die Bergwacht Schwarzwald am Sonntagabend in Kirchzarten mitteilte. Die Einsatzkräfte starteten daraufhin eine Suchaktion, konnten den Läufer aber nur noch tot bergen.

Der Mann war demnach vormittags gegen 09.30 Uhr zu dem sogenannten Trailrun gestartet. Gegen 15 Uhr schlugen Angehörige Alarm, weil er nicht im Ziel ankam. Die Veranstalter riefen die Bergwacht, die gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr eine Suchaktion startete. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz. Kräfte der Bergwacht fanden den Mann nach deren Angaben in einem sehr steilen Waldstück. Dessen Angehörige mussten betreut werden. (AFP)