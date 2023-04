Vater des Mordes angeklagt Zweijähriger wird in Florida im Maul eines Alligators gefunden

In den USA hat die Suche nach einem vermissten Zweijährigen ein trauriges Ende genommen. Wie die zuständige Polizei bekannt gab, wurde die Leiche des Kindes im Lake Maggiore an der Westküste Floridas gefunden.

Am Freitagabend sei ein Alligator gesichtet worden, der etwas im Maul hatte. Nach der Tötung des Tieres sei die Leiche identifiziert worden. In einer medizinischen Untersuchung soll die genaue Todesursache geklärt werden.

Vater wegen Mordes in zwei Fällen angeklagt

Am Donnerstag fand die Polizei die Leiche der 20-jährigen Mutter des Kindes. Sie sei erstochen worden. Der 21-jährige Vater des Kindes wurde demnach am Freitag festgenommen und wartet nun im Gefängnis auf seinen Prozess. Der Vorwurf lautet: Mord ersten Grades in zwei Fällen.

„CNN“ berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass der Vater seinen Sohn im See platziert habe. Er habe ihm außerdem tödliche Wunden zugefügt, heißt es weiter. Die Pflichtverteidigung des Vaters wolle nun den mentalen Zustand des Verdächtigen feststellen.

Die zuständige Polizei spricht von umfangreichen Ermittlungen vor dem Fund der Kinderleiche. Einbezogen wurden unter anderem mehrere Teams von Tauchern, Leichenspürhunde einer auf Suchen spezialisierten Freiwilligenorganisation und außerdem das FBI sowie die Strafverfolgungsbehörde von Florida. (tsp)

