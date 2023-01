Vater wollte offenbar alle töten Auto in Kalifornien stürzt 76 Meter in die Tiefe – Familie überlebt

In Kalifornien soll ein Familienvater versucht haben, seine Kinder, seine Frau und sich selbst zu töten. Dafür sei er mit seinem Auto über eine 76 Meter hohe Klippe nur wenige Kilometer südlich von San Francisco gefahren, berichten mehrere US-Medien. Wie durch ein Wunder haben alle überlebt.

Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle am – von Touristen beliebten Highway 1 – ankamen, bot sich ihnen ein verheerendes Bild. Der Tesla der Familie lag zusammengequetscht auf einem steinigen Strand, nur wenige Meter vom Pazifik. Der Schaden am Fahrzeug würde darauf hindeuten, „dass es aufschlug und sich dann mehrmals überschlug“, sagte der zuständige Einsatzleiter der Feuerwehr, Brian Pottenger, zu CNN.

Als die Retter Bewegungen im Auto feststellten, wussten sie, „dass mindestens eine Person überlebt hatte, sagte Pottenger weiter. Was sie aber „sehr überraschte“, war der Umstand, dass alle Menschen im Auto den Unfall überlebt hatten.

Unfälle auf dieser Klippe seien nicht selten. „Es ist aber sehr selten, diese Art von Unfall zu überleben.“ Allerdings waren die Verletzten in dem Auto eingeklemmt.

Um den Mann, seine Frau und die vier- und neunjährigen Kinder zu befreien, seien Rettungskräfte mittels mehrerer Hubschrauber abgeseilt worden. Zuerst seien die Kinder gerettet worden. Sie hätten den Unfall unverletzt überlebt.

Die beiden Erwachsenen würden „nicht lebensgefährliche Verletzungen“ aufweisen. Alle Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ein Sprecher der kalifornischen Autobahnpolizei sagte gegenüber CNN, er glaube nicht, dass zu diesem Zeitpunkt eine der Selbstfahrfunktionen des Tesla aktiv war. Vieles würde darauf hinweisen, dass der Familienvater das Auto absichtlich über die Klippen gesteuert habe.

Der 41-Jährige sei bereits am Montag im Krankenhaus wegen des Verdachts auf versuchten Mord und Kindesmissbrauch verhaftet worden, schreibt die „New York Times“. Er soll, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird, in ein Gefängnis überstellt werden. (Tsp)

