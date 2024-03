Nach dem Brand in einem Seniorenheim im niederrheinischen Bedburg-Hau mit vier Toten richten sich die Ermittlungen gegen einen 71 Jahre alten Bewohner. Er werde verdächtigt, das Feuer fahrlässig verursacht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

In der Seniorenresidenz waren bei einem Brand vier Menschen gestorben und mindestens 23 verletzt worden. Der Brand, der in Nacht auf Montag ausbrach, sei inzwischen gelöscht, sagte eine Polizei-Sprecherin in Kleve.

Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. „Die Entwicklung ist, dass das Pflegeheim nicht mehr bewohnbar ist, weil die Brandmeldeanlage zerstört ist“, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Montagvormittag. Die Bewohner müssten anderweitig untergebracht werden. Auch berichtete er von einem „massiven Rauchschaden“.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich nach dem Brand in einem Seniorenheim im niederrheinischen Bedburg-Hau bestürzt gezeigt. „Diese Tragödie ist einfach schrecklich und fasst einen an. Ich bin in Gedanken bei Betroffenen und Angehörigen, wünsche den Verletzten schnelle Genesung“, schrieb der nordrhein-westfälische Regierungschef am Montagmittag auf der Onlineplattform X (vormals Twitter). Zugleich dankte er den Einsatzkräften und den weiteren Helfern.

Pflegerinnen aus dem Haus trauern um die verstorbenen Menschen nach einem Brand in einem Seniorenheim. © dpa/Christoph Reichwein

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich von den Ereignissen betroffen gezeigt. „Das ist eine sehr bedrückende Situation“, sagte Reul am Montagmorgen am Einsatzort. Er dankte den Rettungskräften, die „schnell am Ort waren und alles Menschenmögliche getan haben“. Nun werde entschieden, ob und wie das von dem Feuer betroffene Gebäude weiter genutzt werden könne.

Eine Person schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr, ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, 15 weitere Personen leicht verletzt. Der WDR berichtet von insgesamt 58 Verletzten.

Ursache des Brands im Seniorenheim noch unklar

Neben den Verletzten seien noch 46 andere Bewohner evakuiert worden, diese würden nun auf ihren Gesundheitszustand überprüft. „Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Verletzte hinzukommen: Es war ein großer Schock für sie“, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 5 Uhr sei die Situation dramatisch gewesen, meldete der WDR unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Feuerwehrleute hätten teils Fenster einschlagen müssen, um Heimbewohner zu retten.

Den WDR-Informationen zufolge hatte sich das Feuer schon so weit ausgedehnt, dass die Feuerwehrleute Teilbereiche des zweigeschossigen Gebäudes nicht mehr betreten konnten.

Bedburg-Hau liegt am unteren Niederrhein im Kreis Kleve - nah an der Grenze zu den Niederlanden - und hat gut 13.000 Einwohner. (dpa)