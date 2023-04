Von Stein am Kopf getroffen Frau in Slowenien nach 30 Stunden schwer verletzt aus Höhle gerettet

Eine Frau ist in einer Höhle in Slowenien von einem Stein am Kopf getroffen und erst nach 30 Stunden gerettet worden. Die 33-Jährige habe schwer verletzt in einem noch unerschlossenen Höhlensystem nahe der Gemeinde Cerknica (deutsch: Zirknitz) gelegen, berichtete die Nachrichtenagentur STA am Montag unter Berufung auf den slowenischen Zivilschutz.

Ein medizinisches Rettungsteam konnte demnach relativ zügig zu der bewusstlosen Frau vordringen und Erste Hilfe leisten. Viel schwieriger gestaltete sich jedoch die Rettung.

Am Montagmorgen wurde sie schließlich auf einer Trage aus der Höhle gehoben. Ärzte in der Universitätsklinik der Hauptstadt Ljubljana beschrieben den Zustand der Frau als lebensbedrohend.

Im slowenischen Karst gibt es zahlreiche Höhlen, die von Touristen besucht werden können. Am bekanntesten sind die Tropfsteinhöhlen von Postojna, durch die eine Schmalspurbahn fährt. Im nahe gelegenen Cerknica lockt die Kreuzberghöhle, die mit ihren unterirdischen Seen als eine der schönsten Wasserhöhlen der Welt gilt. (dpa)