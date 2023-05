Wegen Handyverbot Schülerin legte tödliches Feuer in Internats-Schlafsaal

Eine über den Entzug ihres Handys wütende Schülerin soll das Feuer in einem Internats-Schlafsaal gelegt haben, bei dem am Wochenende in Guyana 19 Schülerinnen ums Leben gekommen waren.

Die Jugendliche habe ein Geständnis abgelegt, sagte ein Regierungsvertreter des südamerikanischen Staates am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP.

Bei dem Brand am Sonntagabend war der Mädchenschlafsaal einer Oberschule vollständig ausgebrannt, 19 Schülerinnen kamen uns Leben. In dem Schlafsaal schliefen Mädchen im Alter zwischen elf und 17 Jahren.

Mehr zum Thema bei Tagesspiegel Plus: Wenn Kinder Kinder töten Die Fälle, die Motive, die Rechtslage

Nach Angaben des Regierungsvertreters war es an der Schule grundsätzlich verboten, Handys mit in den Schlafsaal zu nehmen. Nachdem dem verdächtigen Mädchen sein Gerät abgenommen worden sei, habe es gedroht, „das ganze Gebäude abzufackeln“.

Wenige Minuten später sei die Schülerin in die Waschräume gegangen, habe Insektenspray versprüht und in Brand gesetzt. (AFP)