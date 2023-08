Wolf verletzt Kind Junge bei geplantem Besuch im Raubtiergehege gebissen

Ein Wolf hat in einem sogenannten Filmtier- und Kontaktzoo im niedersächsischen Eschede einen Achtjährigen gebissen und leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Celle ereignete sich der Zwischenfall am Mittwoch während eines geplanten Besuchs des Jungen bei dem Tier. Der Zoo hält nach eigenen Angaben im Rahmen eines speziellen Konzepts von klein auf an den Umgang mit Menschen gewöhnte Tiere.

Diese leben demnach in teils begehbaren Gehegen. Einige Tiere können zudem bei separaten, etwa 20-minütigen „privaten Tieraudienzen“ hautnah erlebt und angefasst werden. Neben Wölfen stehen dafür laut Internetseite des Tierparks unter anderem auch Nasenbären, Königspythons sowie Waschbären zur Verfügung.

Der Polizei zufolge verlief das Treffen zwischen dem Jungen und dem Wolf zunächst wie üblich ohne besondere Vorkommnisse. „Aus nicht bekannten Gründen“ habe das Tier dann aber nach dem Jungen geschnappt und ihm in die Brust gebissen, teilten die Beamten mit. Er sei leicht verletzt und für eine Untersuchung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten demnach noch an. (AFP)