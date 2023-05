Zwei Festnahmen Unbeteiligtes Kleinkind bei Streit in Tschechien erstochen

Ein Kleinkind ist in der tschechischen Stadt Most auf offener Straße erstochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde es nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Streits zwischen zwei Männern. Die beiden Erwachsenen seien vorläufig festgenommen worden.

Nach einem Bericht des Fernsehsenders CNN Prima News hielt der Vater des Kindes seinen Sohn auf dem Arm, als er von dem anderen Mann im Streit angegriffen wurde. Ein Augenzeuge sagte dem Sender, der mutmaßliche Messerstecher habe den Jungen direkt in den Hals getroffen. Das Kind soll Medienberichten zufolge drei bis vier Jahre alt gewesen sein.

Zu dem Tötungsdelikt kam es bereits am Samstagabend unweit des Stadtzentrums von Most (Brüx). Die Polizei sucht derzeit die Gegend des Tatorts nach Spuren und einem nicht näher bezeichneten Gegenstand ab, der mit der Tat zusammenhängen könnte.

Die Industriestadt mit rund 65.000 Einwohnern liegt im Nordwesten Tschechiens, knapp 30 Kilometer von der Grenze zu Sachsen entfernt. Teile des Ortes gelten seit Jahren als sozialer Brennpunkt. (dpa)