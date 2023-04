Zweieinhalbstündige Rettungsaktion Münchner Feuerwehr holt junge Eichhörnchen aus Regenrinne

Mit einer zweieinhalbstündigen Rettungsaktion hat die Münchner Feuerwehr eine Eichhörnchenfamilie wieder zusammengeführt. Die Jungtiere gerieten am Mittwoch in eine Regenrinne und rutschten dort in die Tiefe, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Ein Zeuge hörte das Rufen der Jungtiere nach der Mutter.

Die alarmierte Feuerwehr demontierte den Angaben zufolge etliche Meter der Regenrinne, um an die Jungtiere zu gelangen. In der zu dem betroffenen Wohnhaus gehörenden Tiefgarage konnten die jungen Eichhörnchen schließlich eingefangen und mit einer Tierfangkiste ins Freie gebracht werden.

Dort riefen die befreiten Tiere nach ihrer Mutter, die zuvor während der Rettungsaktion auf dem Dach verharrt und ihrerseits nach dem Nachwuchs gerufen hatte. Die Mutter habe die Rufe der befreiten Jungtiere erwidert.

Als diese schließlich im Garten freigelassen wurden, kletterten sie auf den nächsten Baum und verschwanden. Es sei von einer glücklichen Wiedervereinigung der Familie auszugehen, erklärte die Feuerwehr. (AFP)