Papa, warum hast du mich nie geliebt? Wann man sich von den Eltern lossagen sollte

Mit elf Jahren hat Neco zum ersten Mal den Gedanken, einfach abzuhauen, den aggressiven Vater hinter sich lassen, der ihn beinahe täglich demütigt und beleidigt. „Ich mach dir den Kopf kaputt, was bist du nur für ein Loser?“, fragt der Vater, wenn Neco in der Schule verprügelt wird. Mal wirft der Vater einen Aschenbecher, dann schlägt er die Mutter blau. „Ich bin permanent in Angst aufgewachsen“, sagt Neco heute.

Am schwierigsten auszuhalten sei der Kontrast zwischen den Elternteilen gewesen. Die liebevolle Mutter, die für die Kinder alles tat, aber den schlagenden Vater nicht verlassen konnte. Neco sagt, er konnte als Kind nie verstehen, dass die Mutter geblieben ist. Erst viele Jahre später, als ihr Sohn erwachsen und ausgezogen ist, findet die Mutter den Mut, sich zu erklären: Der Vater hatte gedroht, sie umzubringen und die Kinder im Ausland zu verstecken, sollte sie ihn verlassen.

Heute ist Neco 36 Jahre alt, seit 18 Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Das würde er gerne ändern.